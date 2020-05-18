Ювентус поставив ультиматум Барселоні щодо трансферу П'яніча – топ-угода на межі зриву

Інформація іспанських ЗМІ про досягнення консенсусу виявилася передчасною. Про перехід Міралема П'яніча в Барселону наразі стверджувати зарано.

Нагадаємо, вчора з'явилася інформація про домовленість Ювентуса та Барселони щодо умов переходу Міралема П'яніча до лав каталонців. 30-річний боснієць начебто вже підписав контракт із "блаугранас", а натомість в Італію повинен був переїхати правий захисник Нелсон Семеду.

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Ювентус дійсно готовий відпустити П'яніча, але виключно за однієї умови – Барселона включить в угоду півзахисника Артура. Жоден інший гравець каталонців "Стару синьйору" не цікавить, зазначає Sky Sport.

Сам бразилець у численних інтерв'ю неодноразово запевняв, що хоче залишитися на Камп Ноу. Вочевидь, доля П'яніча залежатиме саме від рішення 23-річного центрхава Барси, який має ще 4 роки чинного контракту. Італійські ЗМІ наголошують, що у випадку відмови Артура про трансфер П'яніча можна забути.

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