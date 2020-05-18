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Ювентус поставил ультиматум Барселоне касательно трансфера Пьянича – топ-сделка на грани срыва

09:58 7 Читати українською
Ювентус поставил ультиматум Барселоне касательно трансфера Пьянича – топ-сделка на грани срыва
Миралем Пьянич против Лионеля Месси / Getty Images

Информация испанских СМИ о достижении консенсуса оказалась преждевременной. О переходе Миралема Пьянича в Барселону пока утверждать рано.

Напомним, вчера появилась информация о договоренности Ювентуса и Барселоны об условиях перехода Миралема Пьянича в ряды каталонцев. 30-летний босниец якобы уже подписал контракт с "блаугранас", а вместо этого в Италию должен был переехать правый защитник Нелсон Семеду.

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Ювентус действительно готов отпустить Пьянича, но исключительно при одном условии – Барселона включит в сделку полузащитника Артура. Ни один другой игрок каталонцев "Старую синьору" не интересует, отмечает Sky Sport.

Сам бразилец в многочисленных интервью неоднократно уверял, что хочет остаться на Камп Ноу. Очевидно, судьба Пьянича будет зависеть именно от решения 23-летнего центрхава Барсы, который имеет еще 4 года действующего контракта. Итальянские СМИ отмечают, что в случае отказа Артура о трансфере Пьянича можно забыть.

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