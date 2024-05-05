Осімхен готується покинути Наполі влітку. Футболіст уклав джентльменську угоду з клубом, підписуючи попередній контракт. Тому неаполітанці повинні відпустити свого форварда, як тільки надійде хороша пропозиція.

Довбик повинен обійти трьох конкурентів у шорт-листі кризового гранда – подробиці плану на 200 млн євро

На нігерійця претендують ПСЖ і Челсі, повідомляє інсайдер Джанлука Ді Марціо. У Лондоні не хочуть платити повну клаусулу в 120 мільйонів євро, а готують цікаву пропозицію. Челсі планує включити в угоду Лукаку та молодого футболіста, заплативши за Осімхена 80-90 млн.

Такий обмін з доплатою задовольнить всіх. Осімхен піде на підвищення. Челсі отримає підсилення на кризову позицію в центрі атаки. Наполі не доведеться шукати заміну найкращому бомбардиру – серед варіантів називали Довбика.

Лукаку різко відмовляється повертатися в АПЛ, але добре показує себе в Серії А за Інтер і Рому. Новим спортдиром Наполі стає Джованні Манна, який намагався запросити Ромелу в Ювентус.