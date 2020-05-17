toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
НІМЕЧЧИНА БОРУСІЯ ДОРТМУНД - ШАЛЬКЕ ЕРЛІНГ ХОЛАНД КОРОНАВІРУС

Барселона та Ювентус домовились про безпрецедентний обмін – каталонці отримають двох гравців і чималу суму, – ЗМІ

19:03 39 Читать на русском
Барселона та Ювентус домовились про безпрецедентний обмін – каталонці отримають двох гравців і чималу суму, – ЗМІ
П'яніч проти Мессі / Getty Images

Барселона та Ювентус узгодили трансфер, до якого увійшли відразу три гравці.

Чинні чемпіони Італії погодилися віддати хавбека Міралема П'яніча, захисника Маттія Де Шільйо і 25 млн євро за правого латераля "блаугранас" Нелсона Семеду, стверджує Sport.es.

Від Роналду до Мессі – Барселона знайшла ідеальне підсилення, яке втратила кілька років тому

Боснієць та італієць вже підписали свої контракти з Барселоною, а португалець повинен домовитися з Ювентусом у найближчі години. Гравці повинні завершити сезон у своїх нинішніх командах, але якщо Ліга чемпіонів справді відновиться у серпні, то в ній виступатимуть за нові. Каталонці планують використати отримані 25 млн на перехід форварда Інтера Лаутаро Мартінеса.

Джерело підкреслює унікальність обміну Барселони і Ювентуса – за останні роки у футболі не було жодного трансферу, в якому безпосередню участь взяли відразу три гравці.

Холанд – в Реал, Бензема – в Борусію: 10 вражаючих обмінів, які можуть підірвати трансферний ринок

blog_ava
Захисник Айнтрахта героїчно відбив удар суперника з 5 метрів – відео божевільного сейва
08:00
8308
Теги
Трансфери Нелсон Семеду Нелсон Семеду Трансфери Барселони Трансфери Ювентуса Міралем П'яніч Міралем П'яніч Маттія Де Шільйо Маттія Де Шільйо Ювентус Ювентус Барселона Барселона Італія Іспанія
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
44
хв
Атлетік
23:55
Леганес
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук