Барселона та Ювентус домовились про безпрецедентний обмін – каталонці отримають двох гравців і чималу суму, – ЗМІ

Барселона та Ювентус узгодили трансфер, до якого увійшли відразу три гравці.

Чинні чемпіони Італії погодилися віддати хавбека Міралема П'яніча, захисника Маттія Де Шільйо і 25 млн євро за правого латераля "блаугранас" Нелсона Семеду, стверджує Sport.es.

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Боснієць та італієць вже підписали свої контракти з Барселоною, а португалець повинен домовитися з Ювентусом у найближчі години. Гравці повинні завершити сезон у своїх нинішніх командах, але якщо Ліга чемпіонів справді відновиться у серпні, то в ній виступатимуть за нові. Каталонці планують використати отримані 25 млн на перехід форварда Інтера Лаутаро Мартінеса.

Джерело підкреслює унікальність обміну Барселони і Ювентуса – за останні роки у футболі не було жодного трансферу, в якому безпосередню участь взяли відразу три гравці.

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