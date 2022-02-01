Туринці намагаються себе підстрахувати на випадок провалу перемовин з форвардом Пауло Дибалою і його відходу.

Контракт аргентинця розрахований лише до кінця сезону, сторони ведуть перемовини щодо нового, але помітного прогресу немає. Якщо Дибала все ж вирішить покинути Турин, клуб має дві альтернативи, інформує Football Italia.

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Ними є вінгер Роми Ніколо Дзаньйоло й нападник Сассуоло Джакомо Распадорі. З оточенням гравця римлян Ювентус розпочав спілкуватись ще в грудні, його угода з "вовками" чинна до літа 2024 року. Такий самий термін контракту і в представника "нероверді".

Нагадаємо, Пауло Дибала виступає за "Стару синьйору" з 2015-го. Зараз інтерес до нього проявляють Манчестер Сіті й Ліверпуль.

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