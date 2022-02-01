Туринцы пытаются себя подстраховать на случай провала переговоров с форвардом Пауло Дибалой и его ухода.

Контракт аргентинца рассчитан только до конца сезона, стороны ведут переговоры о новом, но заметном прогрессе нет. Если Дибала все же решит покинуть Турин, у клуба есть две альтернативы, информирует Football Italia .

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Ими являются вингер Ромы Николо Дзаньоло и нападающий Сассуоло Джакомо Распадори. С окружением игрока римлян Ювентус начал общаться еще в декабре, его соглашение с "волками" действует до лета 2024 года. Такой же срок контракта и у представителя "нероверди".

Напомним, Пауло Дибала выступает за "Старую синьору" с 2015-го. Сейчас интерес к нему проявляют Манчестер Сити и Ливерпуль.

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