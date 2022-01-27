Досі невизначеним є майбутнє Пауло Дибали в Турині. На лідера "Старої синьйори" з'являються все нові претенденти.

Манчестер Сіті всерйоз зацікавлений у підписанні гравця збірної Аргентини, інформує Football Italia.

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Дибалі пропонують зарплатню в 10 мільйонів євро на рік, що наразі є найбільшою пропозицією серед усіх претендентів, включно з Ювентусом. Головним ініціатором підписання Пауло є наставник "містян" Хосеп Гвардіола. Також інтерес до форварда проявляють англійські Ліверпуль і Тоттенхем й італійський Інтер.

Нагадаємо, Пауло Дибала одягає футболку Юве з 2015 року. Поточного сезону 28-річний аргентинець провів 23 матчі, відзначився 11 голами й 4 асистами.

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