В організмі Погба після матчу 1-го туру Серії А було виявлено тестостерон. Здача французом позитивної допінг-проби дала Ювентусу привід припинити платити гравцеві зарплату, чим клуб і скористався. Як інформує Gazzetta dello Sport, у статуті Серії А цей пункт чітко прописаний: якщо футболіста відсторонено, він оклад не отримує.

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Згідно з La Repubblica, відсторонені футболісти повинні отримувати мінімальну зарплату в розмірі 42 177 євро до сплати податків на рік, тобто близько 2 тисяч євро на місяць. Якщо ж суд визнає Погба винним, Ювентус зможе розірвати з ним контракт, який діє до літа 2026 року. Якщо це станеться, "Стара синьйора" заощадить приблизно 30 млн євро.

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