Півзахисник Ювентуса Поль Погба повідомив лікарям "Старої синьйори", що вживав речовини, які не були узгоджені з медичним персоналом клубу.

Погба здав позитивний допінг-тест – у сечі француза було виявлено заборонений препарат. Як інформує Gazzetta dello Sport, тестостерон міг опинитися в організмі Поля завдяки добавці, яку він придбав у США за рекомендацією друга-лікаря.

Ювентус може розірвати контракт з Погба

У США діють інші правила, що стосуються допінгу, і в цій країні подібна добавка не входить до чорного списку. Повідомляється, що в понеділок, 11 вересня, Погба повідомив лікарям Ювентуса, що приймав речовини, які не були узгоджені з медичним персоналом клубу.

Контракт Погба з Ювентусом діє до літа 2026 року, француз заробляє в клубі 8 млн євро на рік (+2 млн євро у вигляді бонусу). Наразі футболіст не має права навіть тренуватися з командою – він дискваліфікований.

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