Ювентус перервав свою вражаючу серію в чемпіонаті Італії після невдачі у матчі з Фіорентиною

Незмінні переможці Серії А останніх років дозволили собі втрату очок у третьому турі сезону 2019/20.

Ювентус перервав свою півторарічну серію лідерства в італійському чемпіонаті, інформує Football Italia.

Саррі назвав дивну причину втрати очок Ювентусом у матчі з Фіорентиною

Востаннє туринці віддавали іншій команді першу сходинку Серії А ще 3 березня 2018 року, коли їх випередив Наполі. Після вчорашньої нічиєї у матчі з Фіорентиною підопічні Мауріціо Саррі знову перервали свою приємну тенденцію. Цього разу їх обійшов Інтер, який не втратив очок у перших трьох турах. Сьогодні до міланців може приєднатися запеклий ворог Ювентуса – Торіно, який після двох перемог прийматиме скромний Лечче.

Інтер в більшості здолав Удінезе та став лідером чемпіонату: 3-й тур Серії А, матчі суботи

Нагадаємо, що цього літа чемпіонам Італії довелося пережити зміну тренера – замість Массіміліано Аллегрі прийшов Мауріціо Саррі.