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Ювентус перервав свою вражаючу серію в чемпіонаті Італії після невдачі у матчі з Фіорентиною

11:37 183 Читать на русском
Ювентус перервав свою вражаючу серію в чемпіонаті Італії після невдачі у матчі з Фіорентиною
Кріштіану Роналду / Офіційний твіттер Ювентуса

Незмінні переможці Серії А останніх років дозволили собі втрату очок у третьому турі сезону 2019/20.

 

Ювентус перервав свою півторарічну серію лідерства в італійському чемпіонаті, інформує Football Italia.

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Востаннє туринці віддавали іншій команді першу сходинку Серії А ще 3 березня 2018 року, коли їх випередив Наполі. Після вчорашньої нічиєї у матчі з Фіорентиною підопічні Мауріціо Саррі знову перервали свою приємну тенденцію. Цього разу їх обійшов Інтер, який не втратив очок у перших трьох турах. Сьогодні до міланців може приєднатися запеклий ворог Ювентуса – Торіно, який після двох перемог прийматиме скромний Лечче.

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Нагадаємо, що цього літа чемпіонам Італії довелося пережити зміну тренера – замість Массіміліано Аллегрі прийшов Мауріціо Саррі.

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Інтер Інтер Ювентус Ювентус Італія Фіорентина - Ювентус Наполі Наполі Торіно Торіно
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