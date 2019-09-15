Ювентус прервал свою впечатляющую серию в чемпионате Италии после неудачи в матче с Фиорентиной

Неизменные победители Серии А последних лет позволили себе потерю очков в третьем туре сезона 2019/20.

Ювентус прервал свою полуторагодовалую серию лидерства в итальянском чемпионате, информирует Football Italia.

Сарри назвал странную причину потери очков Ювентусом в матче с Фиорентиной

Последний раз туринцы отдавали другой команде первое место Серии А еще 3 марта 2018 года, когда их опередил Наполи. После вчерашней ничьей в матче с Фиорентиной подопечные Маурицио Сарри снова прервали свою приятную тенденцию. На этот раз их обошел Интер, который не терял очков в первых трех турах. Сегодня к миланцам может присоединиться заклятый враг Ювентуса – Торино, который после двух побед будет принимать скромный Лечче.

Интер в большинстве одолел Удинезе и стал лидером чемпионата: 3-й тур Серии А, матчи субботы

Напомним, что этим летом чемпионам Италии пришлось пережить смену тренера – вместо Массимилиано Аллегри пришел Маурицио Сарри.