Саррі назвав дивну причину втрати очок Ювентусом у матчі з Фіорентиною

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі поділився враженнями від поєдинку проти Фіорентини (0:0) в рамках третього туру Серії А.

"Технічно ми не грали на високому рівні. Фіорентина провела хороший матч, а ми втратили всі заміни через травми. Три заміни в кінці були б доречними, з огляду на ситуацію.

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Гра була хорошою, але нам потрібно додавати в тактиці. Але тут міг позначитися і фізичний аспект. Грати о 15:00 у Флоренції або о 20:45 – помітна різниця. Ситуація була дуже складною, у моїх гравців не виходив дриблінг.

Двоє нападників зіграли гірше, ніж в минулих матчах, їм потрібно навчитися взаємодіяти краще, коли команда глибоко обороняється. Позитивний момент в тому, що я побачив у команди характер: вона не хоче програвати, навіть коли у неї поганий день", – цитує Саррі Calciomercato.

Нагадаємо, це був перший офіційний матч Саррі у Серії А на чолі Ювентуса. Стартові два тури фахівець пропустив через хворобу.

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