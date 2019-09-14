Ювентус на виїзді не зміг переграти Фіорентину: 3-й тур Серії А, матчі суботи

"Фіалки" та "зебри" розписали мирову нічию (0:0).

У 3-му турі Серії А Ювентус на виїзді не зміг переграти Фіорентину. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2019/2020, 3-й тур

Фіорентина – Ювентус – 0:0

Наполі – Сампдорія – початок матчу о 19:00

Інтер – Удінезе – початок матчу о 21:45

У 3-у турі Серії А Фіорентина приймала Ювентус. Господарі, незважаючи на перевагу суперника у контролі м'яча, виглядали гостріше у першому таймі, і мали кілька нагод відкрити рахунок. Спочатку К'єза змарнував стовідстотковий момент, отримавши передачу у штрафному майданчику, але влучив прямо у голкіпера. А наприкінці тайму Енріке Далберт звільнився від опіки та замкнув прострільну передачу ударом головою в лівий кут воріт, але Щенсни впорався. У другому таймі "фіалки" мали більше шансів відкрити рахунок, однак господарям не вистачало впевненості у завершальній стадії. Зрештою, до кінця поєдинку команди так і не зуміли визначити переможця. У підсумку – суха нічия 0:0.

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