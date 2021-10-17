Закривав програму 8-го туру Серії А поєдинок між Ювентусом та Ромою. Досить незвично, але до гри саме римляни підходили, перебуваючи вище у таблиці. "Вовки" продемонстрували, що це не дарма, активніше розпочавши зустріч. Вже на 6-й хвилині Манчіні класно пробив після подачі Пеллегріні зі штрафного, але Щенсни впорався з ударом.

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Ювентус же відповів одразу голом. Забити вдалось досить курйозно: Де Шільйо навісив з флангу, а Кін замкнув головою. Як виявилось, м'яч після подачі потрапив до Бентанкура, який влучив у Мойзе, а від того сфера залетіла у ворота. Рома ж всередині тайму через травму втратила Дзаньйоло, якого замінив Ель-Шаараві.

Кінцівка тайму подарувала нам суддівський скандал імені Орсато. Абрахам сміливо пішов на кількох захисників у штрафному Ювентуса. Даніло збив форварда, м'яч відлетів до Мхітаряна, після чого опинився біля Таммі, який забив. Втім, арбітр вказав на позначку і скасував взяття воріт, а Щенсни відбив удар Верету. Цікаво, що француз вперше не реалізував пенальті у складі Роми – до цього усі 13 спроб були вдалими.

Одразу після перерви Кін втратив фантастичну нагоду: Патрісіу перед собою відбив удар Бернардескі через себе, а Мойзе був першим на добиванні. Проте, форвард з кількох метрів запустив м'яч на трибуни. Через 10 хвилин Рома претендувала на ще один пенальті, проте Орсато не побачив фолу в боротьбі Пеллегріні та К'єлліні.

"Вовки" більше володіли ініціативою, проте Юве відповідав гострими атаками. Команди обмінялись дальніми ударами Бернардескі та Верету, проте обидва пролетіли повз. Під кінець зустрічі Ювентус підсів, тож Рома великими силами пішли в атаку. Від точного удару Віньї врятував К'єлліні, який підставився під м'яч.

Останні 10 хвилин видались досить рваними: "Стара синьйора" збивала темп, намагаючись контролювати м'яч, а Рома досить багато фолила. Саме в такому стилі команди і завершили гру, а Моурінью ледь не отримав вилучення через суперечки з рішенням арбітра щодо доданого часу.

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