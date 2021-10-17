Чемпіонат Італії 2021/22, 8-й тур

Кальярі – Сампдорія – 3:1

Голи: Жоау Педро, 4, 90+4, Касерес, 74 – Торсбю, 82

Дженоа – Сассуоло – початок о 16:00

Удінезе – Болонья – початок о 16:00

Наполі – Торіно – початок о 19:00

Ювентус – Рома – початок о 21:45

Програму дня відкривав поєдинок на Сардинії, де Кальярі приймав Сампдорію. Острів'яни залишалися єдиною командою у Серії А, якій ще не вдалося перемогти у поточному сезоні, тож мотивація господарів била через край – і вже на 4-й хвилині вилилась у гол Жоау Педро, якому вдалося замкнути навіс від Бальде Кейта. 1:0! Кандрева міг зрівняти вже на 12-й, однак м'яч після його удару влучив у стійку.

На перерву команди відправились за мінімальної переваги Кальярі, а на 74-й хвилині сардинці забили другий гол – це Касерес пробив з вдалим рикошетом! Це вже була вагома заявка на перемогу, однак на 82-й хвилині Сампдорія змусила господарів нервувати, скоротивши відставання. Гол забив Торсбю, який замкнув подачу з кутового. 2:1! Втім, врятувати нічию генуезцям не вдалося, а в компенсований час Жоау Педро ще й третій гол у ворота гостей забив. 3:1 – Кальярі святкує дебютну перемогу в чемпіонаті.

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