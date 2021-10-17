Закрывал программу 8-го тура Серии А поединок между Ювентусом и Ромой. Довольно необычно, но к игре именно римляне подходили, находясь выше в таблице. "Волки" показали, что это не зря, активно начав встречу. Уже на 6-й минуте Манчини классно пробил после подачи Пеллегрини со штрафного, но Щенсны справился с ударом.

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Ювентус же ответил сразу голом. Забить удалось довольно курьезно: Де Шильо навесил с фланга, а Кин замкнул головой. Как оказалось, мяч после подачи попал в Бентанкура, который попал в Мойзе, а от того сфера залетела в ворота. Рома же в середине тайма из-за травмы потеряла Дзаньоло, которого заменил Эль-Шаарави.

Концовка тайма подарила нам судейский скандал имени Орсато. Абрахам смело пошел на нескольких защитников в штрафной Ювентуса. Данило сбил форварда, мяч отлетел к Мхитаряну, после чего оказался у Тамми, который забил. Впрочем, арбитр указал на точку и отменил взятие ворот, а Щенсны отбил удар Верету. Интересно, что француз впервые не реализовал пенальти в составе Ромы – до этого все 13 попыток были удачными.

Сразу после перерыва Кин упустил фантастическую возможность: Патрисиу перед собой отбил удар Бернардески через себя, а Мойзе был первым на добивании. Однако, форвард с нескольких метров запустил мяч на трибуны. Через 10 минут Рома претендовала на еще один пенальти, однако Орсато не увидел фола в борьбе Пеллегрини и Кьеллини.

"Волки" больше владели инициативой, однако Юве отвечал острыми атаками. Команды обменялись дальними ударами Бернардески и Верету, однако оба пролетели мимо. Под конец встречи Ювентус подсел, поэтому Рома большими силами пошли в атаку. От точного удара Виньи спас Кьеллини, который подставился под мяч.

Последние 10 минут показались достаточно рваными: "Старая синьора" сбивала темп, пытаясь контролировать мяч, а Рома достаточно много фолила. Именно в таком стиле команды и завершили игру, а Моуринью едва не получил удаление за споры с решением арбитра насчет добавленного времени.

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