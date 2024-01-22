У понеділок, 22 січня, Ювентус на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з Тьягу Джало, який до цього моменту захищав кольори Лілля. Згідно з джерелом, гравець поставив підпис під дворічною угодою. Він став восьмим португальцем в історії "Старої синьйори".

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Останні сезони Джало виступав у Ліллі під керівництвом екс-тренера Шахтаря Паулу Фонсеки. Португалець зіграв за "догів" 102 матчі у всіх турнірах, і виграв з командою Лігу 1 і Суперкубок Франції.

У Ліллі Джало запам'ятався не тільки надійною грою в обороні, а й курйозним випадком. Влітку 2021 року він примудрився посваритися зі своїм партнером по команді та заробити для нього вилучення. Футбол 24 писав про цю ситуацію більш детально в окремому матеріалі.

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