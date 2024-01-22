В понедельник, 22 января, Ювентус на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с Тьягу Джало, который до этого момента защищал цвета Лилля. Согласно источнику, игрок поставил подпись под двухлетним соглашением. Он стал восьмым португальцем в истории "Старой синьоры".

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Последние сезоны Джало выступал в Лилле под руководством экс-тренера Шахтёра Паулу Фонсеки. Португалец сыграл за "догов" 102 матча во всех турнирах, и выиграл с командой Лигу 1 и Суперкубок Франции.

В Лилле Джало запомнился не только надёжной игрой в обороне, но и курьёзным случаем. Летом 2021 года он умудрился устроить стычку со своим партнёром по команде и заработать для него удаление. Футбол 24 писал об этой ситуации более подробно в отдельном материале.

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