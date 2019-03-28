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Ювентус офіційно продовжив контракт з Ругані

18:33 122 Читать на русском
Ювентус офіційно продовжив контракт з Ругані
Даніеле Ругані / Ювентус

Захисник Ювентуса Даніеле Ругані продовжить свої виступи в Італії.

24-річний оборонець підписав новий контракт з туринським клубом, який розрахований на 4 роки, повідомляє офіційний сайт Ювентуса. Будь-які інші деталі угоди не розголошуються.

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Нагадаємо, Ругані перебрався у стан "зебр" на повноцінній основі на початку 2015-го року з Емполі, але був відданий в оренду у свій колишній клуб.

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До слова, у поточному сезоні в активі центрбека 14 матчів за Ювентус в усіх турнірах, де він відзначився 2 забитими голами.

Теги
Даніеле Ругані Даніеле Ругані Ювентус Ювентус Італія
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