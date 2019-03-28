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Ювентус официально продлил контракт с Ругани

18:33 16 Читати українською
Ювентус официально продлил контракт с Ругани
Даниэле Ругани / Ювентус

Защитник Ювентуса Даниэле Ругани продолжит свои выступления в Италии.

24-летний защитник подписал новый контракт с туринским клубом, который рассчитан на 4 года, сообщает официальный сайт Ювентуса. Любые другие детали сделки не разглашаются.

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Напомним, Ругани перебрался в состав "зебр" на полноценной основе в начале 2015-го года с Эмполи, но был отдан в аренду в свой бывший клуб.

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К слову, в текущем сезоне в активе центрбека 14 матчей за Ювентус во всех турнирах, где он отметился 2 забитыми голами.

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Даниэле Ругани Даниэле Ругани Ювентус Ювентус Италия
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