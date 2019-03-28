Ювентус официально продлил контракт с Ругани

Защитник Ювентуса Даниэле Ругани продолжит свои выступления в Италии.

24-летний защитник подписал новый контракт с туринским клубом, который рассчитан на 4 года, сообщает официальный сайт Ювентуса. Любые другие детали сделки не разглашаются.

Гвардиола договорился с Ювентусом, я могу снова это подтвердить, – журналист

Напомним, Ругани перебрался в состав "зебр" на полноценной основе в начале 2015-го года с Эмполи, но был отдан в аренду в свой бывший клуб.

Срна вскоре продлит контракт с Кальяри

К слову, в текущем сезоне в активе центрбека 14 матчей за Ювентус во всех турнирах, где он отметился 2 забитыми голами.