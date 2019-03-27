Гвардіола домовився з Ювентусом, я можу знову це підтвердити, – журналіст

Італійський журналіст Il Giornale Луїджі Гуелпа у інтерв'ю Radio CRC знову повідомив про домовленість щодо контракту Ювентуса і головного тренера Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли.

Гвардіола домовився з Ювентусом. Я говорив це раніше і готовий підтвердити це знову. Окрім цього, можу сказати, що Ювентус готує пропозицію Наполі щодо Каліду Кулібалі", – сказав Гуелпа.

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Ювентус планує незабаром попрощатися з Массіміліано Аллегрі. Втім, за інформацією джерела, не варто очікувати призначення Гвардіоли на тренерський місток туринців найближчого літа.

До слова, контракт Пепа з Манчестер Сіті діє до 2021 року. Зазначимо, що Хосеп сказав, що йому прикро за Аллегрі, коли почув чутки про свій перехід в Ювентус.

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