Срна незабаром продовжить контракт з Кальярі

Захисник Кальярі Даріо Срна продовжить виступати у Італії.

Як стало відомо Tutto Mercato, керівництво "острів'ян" задоволено виступами досвідченого хорватського оборонця та хоче продовжити контракт з Срною ще на один сезон.

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Чинний контракт 36-річного захисника закінчується влітку 2019 року, однак у Кальярі є опція пролонгації угоди ще на один рік. Вочевидь, італійський клуб незабаром скористається цією можливістю.

У поточному сезоні Даріо зіграв у Серії А 21 матч та віддав 4 гольові передачі, що є найкращим показником у команді.

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