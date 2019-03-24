Срна незабаром продовжить контракт з Кальярі

Євро-2020 — 02:30 1253
-
Євро-2020: Іспанія перемогла Норвегію – недооцінка скандинавів, фантастичний матч Бускетса та суперечлива гра Едегора
-
Євро-2020: Італія перемогла Фінляндію – Мойзе Кін відзначився дебютним голом за збірнуЄвро-2020 — 23 бер 927
-
Бразилія не змогла перемогти Панаму – Пакета забив дебютний гол за "селесао"Товариські матчі — 23 бер 564
-
Люксембург – Україна: Марлос пропустить матч та вже покинув розташування "синьо-жовтих"Євро-2020 — 23 бер 16185
-
Кваліфікація Євро-2020: Швейцарія перемогла на виїзді Грузію, Швеція здолала РумуніюЄвро-2020 — 23 бер 852