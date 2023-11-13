Фаджіолі вирішив приєднатися до команди спортивного агентства CAA Stellar. Про це інформує Corriere dello Sport.

Ювентус підвищить зарплату проблемному гравцеві – його дискваліфікували до кінця сезону

CAA Stellar співпрацює з такими гравцями, як Войцех Щенсни, Джанлука Скамакка, П'єр Калюлю, Рубен Лофтус-Чік, Едуардо Камавінга, Джек Грішіл, Люк Шоу і Бен Чілвел.

Минулого тижня Фаджіолі підписав з Ювентусом новий контракт терміном до червня 2028 року з підвищеною зарплатою. Він зможе повернутися на поле в травні після 7-місячної дискваліфікації за ставки на матчі.

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