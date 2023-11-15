Фаджиоли признал себя виновным в незаконных ставках на спортивные события, за что заработал семимесячную дисквалификацию. Он сможет вернуться на поле только в 36-м туре Серии А этого сезона. Несмотря на это, Ювентус продолжает верить в своего таланта.

Полузащитник Ювентуса внёс кардинальные изменения в свою жизнь – отголосок скандала о ставках

Как информирует официальный сайт Ювентуса, Фаджиоли продлил контракт со "Старой синьорой" до лета 2028 года. Как отметил спортивный директор клуба Кристиано Джунтоли, Ювентус пошёл на такой шаг, чтобы показать Николо свою поддержку в сложные для полузащитника времена.

Согласно Gazzetta dello Sport, благодаря этому продлению соглашения Фаджиоли станет больше зарабатывать. Оклад игрока увеличится с чуть менее 1 млн евро до примерно 1,5 млн евро.

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