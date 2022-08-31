Ювентус прихистив ще одного аргентинця, який став непотрібен ПСЖ.

Мессі залишився без Ді Марії і Паредеса / Сайт ПСЖ

Туринці на своєму офіційному сайті підтвердили річну оренду хавбека Леандро Паредеса. Наступного літа у "Старої синьйори" буде право повноцінного викупу за 22,6 млн євро.

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Взимку 2019-го ПСЖ віддав Зеніту за Паредеса 40 млн євро. Аргентинець провів у складі французького гранда 117 матчів, оформивши 3 голи та 10 асистів. 28-річний хавбек добре знає Серію А, оскільки свого часу пограв за К'єво, Рому та Емполі.

Цього літа ПСЖ влаштував "чистку" від товаришів Мессі, а Ювентус активно допомагає французам. Раніше туринці також підписали Анхеля Ді Марію на правах вільного агента.

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