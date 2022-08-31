Ювентус приютил еще одного аргентинца, который не нужен ПСЖ.

Месси остался без Ди Марии и Паредеса / Сайт ПСЖ

Туринцы на своем официальном сайте подтвердили годовую аренду хавбека Леандро Паредеса. Следующим летом у "Старой синьоры" будет право полноценного выкупа за 22,6 млн евро.

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Зимой 2019-го ПСЖ отдал Зениту за Паредеса 40 млн евро. Аргентинец провел в составе французского гранда 117 матчей, оформив 3 гола и 10 ассистов. 28-летний хавбек хорошо знает Серию А, поскольку в свое время поиграл за Кьево, Рому и Эмполи.

Этим летом ПСЖ устроил "чистку" от товарищей Месси, а Ювентус активно помогает французам. Ранее туринцы также подписали Анхеля Ди Марию на правах свободного агента.

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