Володар "Золотого м'яча" неабияк розважився з танцівницями. Деталі цього дійства стали надбанням громадськості. У мережу злили відео, як Недвед напідпитку йде вулицею міста, але найспекотніші кадри були зняті у закладі. Павел танцює в компанії трьох красунь і не соромиться хапати одну з них за груди. Дівчина навіть не думає пручатися.

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До слова, з 2019 року Недвед офіційно холостяк. Тоді він розлучився з Іванною, з якою прожив у шлюбі майже 27 років. Після того Павел крутив роман з на 23 роки молодшою дівчиною, а у 2021 році стало відомо про стосунки з відомою чеською співачкою Дарою Ролінс.