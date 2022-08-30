У вівторок 4-й тур чемпіонату Італії відкривали три матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Італія, Серія А, 4-й тур

Сассуоло – Мілан – 0:0

Нереалізований пенальті: Берарді, 22 (Сассуоло)

Інтер – Кремонезе – початок матчу о 21:45

Рома – Монца – початок матчу о 21:45

Мілан підсилився лідером оборони Шальке за скромні гроші

У першому матчі дня Сассуоло приймав Мілан. Господарі у трьох перших матчах встигли оформити "світлофор" (перемога, нічия і поразка), натомість гості ще не знали смаку поразок. Стефано Піолі, через насичений графік, провів ротацію і випустив одразу 5 нових футболістів (четверо з них вперше у сезоні вийшли з перших хвилин).

Вже на початку поєдинку гравці Сассуоло збили Жиру поблизу власного штрафного, однак навіс зі стандарту Мілану не вдався. Згодом Побега лівим флангом протягнув м'яч до володінь Консільї і пробивав з гострого кут – кіпер "чорно-зелених" встиг виставити ногу і м'яч відлетів у поле. Леау після добивання запустив сферу по горобцях. Мілан не збавляв обертів, і все той же Леау спробував пробити здалеку – знову вище.

На 21-й хвилині одна з небагатьох атак Сассуоло завершилась призначенням пенальті – Кір'якопулоса завалили у штрафному. Берарді з позначки не зумів перехитрити Меньяна, який вгадав напрямок удару і потягнув сферу з кута воріт.

Мілан побіг забивати і пропустив контратаку – пощастило, що Фраттезі не зумів поцілити з меж штрафного з правого флангу. З часом господарі охолодили запал гостей і гра перетворилась на качелі – команди мчали до воріт суперника за найменшої нагоди, однак з завершальними ударами виникали проблеми.

За 5 хвилин до закінчення першого тайму Жиру запоров вбивчий момент: після стрімкої контратаки м'яч відскочив до Олів'є, який знаходився по центру воріт і француз з району одинадцятиметрової позначки пробив ніби протезом – у кількох метрах від правої стійки. Вже у доданий час Фратезі головою замикав навіс з правого флангу – Меньян встиг зреагувати і забрав сферу.

По перерві господарям довелось робити вимушену заміну – страждання Берарді довершила травма після зіткнення з Ернандесом (Доменіко зі сльозами на очах буквально винесли на руках зі стадіону).

Торстведт за трохи мав найреальнішу нагоду вивести Сассуоло вперед, але кіпер Мілана у падінні знову потягнув удар з кута. В середині тайму "россонері" мали два небезпечних штрафних, але обидві спроби було змарновано. Флоренці на останніх хвилинах отримав травму і не зміг продовжити матч: Діонізі використав всі заміни, тож Мілан завершував у більшості. Вже у доданий час Леау міг вирвати перемогу, але пробив по центру прямісінько у руки Консільї.

Як наслідок, Мілан набрав 8 очок і очолив турнірну таблицю Серії А, Сассуоло з 5 пунктами – десятий.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІТАЛІЇ