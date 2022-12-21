Фінансові махінації коштували посад Андреа Аньєллі та Павелу Недведу, які були змушені подати у відставку. Проте звільнення функціонерів не рятує клуб від розслідувань їхніх правопорушень. Туринцям інкримінують завищення сум трансферів з метою отримання приросту капіталу.

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За інформацією La Gazzetta dello Sport, інстанція з фінансового контролю клубів УЄФА розпочала перевірку справ Ювентуса. Якщо за підсумками розслідування виявиться, що "фінансове становище клубу значно відрізнялося від того, як його оцінювала CFCB" у минулому, або "з'являються нові істотні факти", туринці не зможуть уникнути санкцій.

Можливі покарання для Ювентуса: штраф, утримання доходів, отриманих від виступу на турнірах УЄФА, обмеження на реєстрацію гравців списку А для участі в єврокубках, дискваліфікація на поточний рік або виключення з участі у змаганнях УЄФА в майбутньому.

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Також під загрозою опинилися деякі чинні та колишні гравці "Старої синьйори". Річ у тому, як футболісти отримували зарплату. Вони нібито відмовлялися від виплат під час найгарячішої фази пандемії, але насправді отримували свої гроші в обхід контрольних органів. Якщо провину зможуть довести, то найбільш злісних порушників можуть навіть дискваліфікувати.