На верхушке туринского клуба произошли серьезные изменения. Окончательно их утвердят 18 января 2023 года.

Новым президентом туринцев избран Джанлука Ферреро, а генеральным директором – Маурицио Сканавино, сообщает официальный сайт Юве .

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В совет правления также вошли Фиоранна Виттория Негри, Диего Пистоне и Лаура Капиелло. Соответствующие решения были приняты на собрании акционеров туринцев. Главным акционером является EXOR NV, владеющий долей в 63,8%.

Напомним, предшественником Ферреро на посту президента был Андреа Аньелли, которого уволили вместе со всем советом директоров.