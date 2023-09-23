Після матчу з Ньюкаслом Стефано Піолі довелося кардинально змінити тактику та провести солідну ротацію. Футбол 24 разом з партнером HLIBNY DAR розповідає, як змінився Мілан після першого матчу в Лізі чемпіонів 2023/24.

"Ці ідіоти зробили мені боляче": зірковий ветеран жорстко висміяв матч ЛЧ – знайшлося місце і Шахтарю

Чотири дні тому "россонері" провели чудовий матч в рамках групового раунду ЛЧ, майже ідеальний. Майже – бо господарі Сан-Сіро так і не змогли забити Ньюкаслу, хоча тотально домінували й повністю переграли суперника. Однак змінювати систему довелося не через проблеми з реалізацією. Мілан втратив Меньяна, Тео і Калабрію. Особливо не вистачало захисників, тому Піолі перейшов на схему з трьома центрбеками. Лівого латераля зіграв правша Флоренці, а на протилежному фланзі з'явився номінальний хавбек Муса.

Погода в столиці Ломбардії не дозволила почати гру без затримок. Дренажна система стадіону не відразу впоралася з наслідками сильної зливи. Довелося зачекати додаткові пів години, щоб м'яч знову почав нормально відскакувати і котитися по газону. Втім, остаточного перенесення матчу вдалося уникнути.

Рафа Леау сьогодні вивів Мілан з капітанською пов'язкою. Португалець як ніхто інший відчував тиск через нічию проти Ньюкасла, адже саме він змарнував найкращий момент, намагаючись зіграти ефектно. Сьогодні 24-річний форвард не став вигадувати зайвого. Але гол для нього створив Жиру. Досвідчений француз увімкнув режим пресинг-машини, з допомогою Пулішіча змусивши помилитися відразу двох суперників. Далі Олів'є просто запустив у забіг Рафу, а наздогнати Леау мало хто може. Голкіпер Верони не мав жодних шансів.

Цей гол зіграв з Міланом злий жарт. Господарі почали діяти більш обережно, не заважаючи супернику будувати свої атаки. Це могло закінчитися фатально в середині першого тайму. Після навісу на лінію воротарського Фолорушно виграв боротьбу в центральних захисників і небезпечно пробив. Спортьєлло здійснив розкішний сейв. З таким голкіпером травма Меньяна вже не здається катастрофою.

Щоб відчути справжню футбольну атмосферу, не обов’язково бути на стадіоні. Запроси друзів та влаштуй домашній перегляд топових матчів Ліги чемпіонів з HLIBNY DAR. І незабутній футбольний вечір гарантовано!

HLIBNY DAR – там, де твій дім!

До кінця першого тайму Мілан так і не прокинувся. Результативний удар Леау понад годину залишався єдиним, який досягнув площини. У Верони таких було втричі більше. Дещо пожвавило гру втручання Піолі, який замість Жиру та Флоренці випустив Йовіча та Лофтус-Чіка. Англієць дав атаці навіть більше, ніж серб. Рубен і стандарти намагався завершувати, і пенальті намагався заробити. Неуспішно в обох випадках.

Також заміни пішли на користь Юнусу Мусі, який піднявся грати в атаці. Саме він став автором найгострішого епізоду в другому таймі. Американець на швидкості увійшов у чужий штрафний майданчик і потужно пробив – Лоренцо Монтіпо в ефектному стрибку врятував свою команду від другого пропущеного.

Оцінити тактичні експерименти Стефано Піолі дуже складно. Рівень Верони не дозволив створити фавориту бодай якісь проблеми. Втім, після виснажливих матчів Ліги чемпіонів "россонері" цілком можуть у такий спосіб економити сили лідерів у Серії А. Звісно, якщо там не доведеться грати проти лідерів першості. Завдяки сьогоднішній перемозі Мілан бодай тимчасово наздогнав Інтер на вершині турнірної таблиці. Верона після класного старту сезону за останні три матчі набрала лише одне очко.

Ньюкасл вистраждав нічию з Міланом, повернувшись у Лігу чемпіонів