Ювентус на выезде встречался с Сассуоло. Массимилиано Аллегри впервые после своего возвращения в Турин (сезон 2021/22) выпустил тот же состав, что и в прошлом матче (против Лацио). До этого Аллегри выпустил 112 различных составов, учитывая все турниры.

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Три поражения Сассуоло в четырех поединках заставляли подопечных Алессио Дионизи брать инициативу в свои руки, не дожидаясь подарка от соперника. Уже на 12-й минуте хозяева вышли вперед: Лорьянте решился на дальний удар, который благодаря курьезу достиг своей цели (Щенсны пытался остановить мокрый мяч, тот от рук ударился о газон и между ног голкипера залетел в сетку).

Спустя немного Сассуоло забил во второй раз, но... в свои ворота. Винья пытался помешать поперечной передаче и срезал круглого не по адресу. Локателли мог добивать соперника, еще не оправившегося от автогола, но пробил впритирку со стойкой. На перерыв, однако, хозяева ушли побеждая: Берарди с линии штрафной с лету замкнул передачу от Энрике в левый угол – Щенсны в падении не достал.

Юве удалось отыграться в конце матча благодаря Кьезе, но Сассуоло через 5 минут снова вышел вперед: Щенсны в падении отразил удар Лорьянте, но на добивании от Пинамонти уже не успел.

Уже в добавленное время туринцы смогли насмешить: Щенсны почти с углового исполнял штрафной и решил отпасовать в центр на Гатти. Тот по инерции отдал назад на голкипера (забыв, что Войцех в этот момент был еще у бровки поля) и закатил мяч в пустые ворота.

Победа принесла Сассуоло 6 очков и подняла на одиннадцатую строчку турнирной таблицы, Ювентус с 10-ю пунктами остался четвертым.

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