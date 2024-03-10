Дві команди з іменем, які переживають не найкращий період. Ювентус виграв лише раз за останні шість матчів. В Аталанти просто складний календар – розписала нічию з Міланом, програла Інтеру й Болоньї, а посеред тижня ще й грала в Лізі Європи (нічия зі Спортінгом). У туринців був запас очок, а в бергамасків – ні, тож вони і випали із зони ЛЧ.

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Сьогодні перший тайм був дуже дисциплінованим. Футболісти краще захищалися, ніж створювали щось біля чужих воріт. Однак в Аталанти спрацювала домашня заготовка. Після дотепно розіграного штрафного на ударній позиції опинився Копмейнерс, який і переправив м'яч у ворота.

Ювентус зачекав з відповіддю до другого тайму. Тиск був дуже потужний. Зрештою, захист гостей тріснув на 66-й хвилині. К'єза і Маккені створили момент для Камб'ясо. І відразу ж американець допоміг створити ще один гол. Вестон грудьми скинув на Міліка, який зумів поцілити у ворота крізь частокіл ніг і своїх і чужих. В таких епізодах голкіперу вкрай складно зреагувати на удар.

Виявилося, що Аталанта ще мала сили атакувати. Якихось п'яти хвилин бергамаскам вистачило, щоб зрівняти. Джимсіті пішов уперед і віддав асист на Копмейнерса. Нідерландець майстерно відкрився, а забити вже було справою техніки. З цим проблем у нього ніколи не було.

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Фінальний свисток зафіксував нічию, яка була на користь Мілана. Ювентус набрав 58 очок і залишився на третьому місці в турнірній таблиці Серії А. Аталанта залишається шостою, але за очками вже наздогнала Рому. Щоправда, "вовки" свій матч 28-го туру ще не зіграли.