У минулому турі Емполі вперше програв під керівництвом Давіде Ніколи, а сьогодні в суперниках був не Кальярі, а Мілан. Хоча "россонері" не могли вийти найсильнішим складом, бо Леау і Флоренці відбували дискваліфікацію. Окрім того, Стефано Піолі дав перепочити Олів'є Жиру.

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Звітний матч не відрізнявся від тих, які Мілан проводить проти аутсайдерів. Команда ніби й володіє ініціативою, але не можна сказати, що контролює ситуацію. Вразити ворота суперника господарі змогли лише наприкінці першого тайму. Пулішіч став автором гола завдяки рикошету від Луперто. Американець встановив особистий рекорд. У нинішньому сезоні набрав 14 очок за системою гол+пас. Це більше, ніж у будь-якій іншій кампанії, яку Пулішіч провів у топ-5 чемпіонатах Європи.

У другій половині Емполі взагалі зміг вирівняти гру, маючи навіть кращі моменти. Зокрема, "адзуррі" влучали в каркас воріт, Дестро змушував Меньяна виручати. У Мілана старався Чуквуезе – переважно хаотично. Свої 40 хвилин ігрової практики отримав Віктор Коваленко, але не спромігся запам'ятатися активними діями.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу господарів Сан-Сіро. Мілан щонайменше на кілька годин піднявся на друге місце в турнірній таблиці Серії А. Емполі знову перебуває поруч із зоною вильоту.