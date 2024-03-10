Две команды с именем, которые переживают не лучший период. Ювентус выиграл лишь раз за последние шесть матчей. У Аталанты просто сложный календарь – расписала ничью с Миланом, проиграла Интеру и Болонье, а посреди недели еще и играла в Лиге Европы (ничья со Спортингом). У туринцев был запас очков, а у бергамасков – нет, поэтому они и выпали из зоны ЛЧ.

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Сегодня первый тайм был очень дисциплинированным. Футболисты лучше защищались, чем создавали что-то у чужих ворот. Однако у Аталанты сработала домашняя заготовка. После остроумно разыгранного штрафного на ударной позиции оказался Копмейнерс, который и переправил мяч в ворота.

Ювентус подождал с ответом до второго тайма. Давление было очень мощное. В конце концов, защита гостей треснула на 66-й минуте. Кьеза и Маккени создали момент для Камбьясо. И сразу же американец помог создать еще один гол. Уэстон грудью сбросил на Милика, который сумел попасть в ворота сквозь частокол ног и своих, и чужих. В таких эпизодах голкиперу крайне сложно среагировать на удар.

Оказалось, что Аталанта еще имела силы атаковать. Каких-то пяти минут бергамаскам хватило, чтобы сравнять. Джимсити пошел вперед и отдал ассист на Копмейнерса. Голландец мастерски открылся, а забить уже было делом техники. С этим проблем у него никогда не было.

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Финальный свисток зафиксировал ничью, которая была в пользу Милана. Ювентус набрал 58 очков и остался на третьем месте в турнирной таблице Серии А. Аталанта остается шестой, но по очкам уже догнала Рому. Правда, "волки" свой матч 28-го тура еще не сыграли.