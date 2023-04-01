"Стара синьйора" навіть після позбавлення 15-ти очок зберігає шанси на путівку в Лігу чемпіонів. Конкуренти Ювентуса, м'яко кажучи, не вражають – той же Інтер, який іде третім, сьогодні зазнав вже четвертої поразки у останніх 5-ти турах. Відповідно, у випадку перемоги над Вероною, яка перебуває в зоні вильоту, "б'янконері" наближалися до топ-4 на цілком досяжну відстань.

Інтер на власному полі сенсаційно поступився Фіорентині і втратив шанс піднятись на другу сходинку Серії А

Найкращий момент на старті матчу був у Верони. Депаолі з льоту замикав подачу Лазаньї – Щесни вже був не при справах, але м'яч розминувся з дальньою стійкою. Туринці більше володіли м'ячем у перші хвилини, однак реальних моментів не створювали. Верона у контратаках виглядала навіть цікавіше. Найкращий епізод у Юве – коли на трибунах показали Алессандро Дель П'єро. Легенда "Старої синьйори" отримав овації від тіфозі. Символічно, що це трапилося якраз перед штрафним, який успішно запоров Куадрадо. Алекс свого часу бив куди краще. Ех, були ж часи...

il coro per alessandro del piero durante la punizione, molto debole ?? pic.twitter.com/BDdB9EEaHs — V ι (@vvndrxlst) April 1, 2023

На 37-й хвилині Юве заробив ще один штрафний. Знову показали Дель П'єро, але цього разу після розіграшу стандарту пробив Даніло – рикошет і стійка. Це був останній гострий момент у перші 45 хвилин. Навіть 44:58 – саме у цей час пролунав свисток на перерву.

У другому таймі підопічні Аллегрі таки забили. На 55-й хвилині відзначився Мойзе Кін, який відбув дискваліфікацію після скандального вилучення у матчі з Ромою. Нападник отримав м'яч у штрафному і другим дотиком пробив повз Монтіпо. Невдовзі Кін отримав попередження і знову буде дискваліфікований – наступний топ-матч проти Лаціо Мойзе пропустить вже через перебір жовтих.

Верона нагадала про себе лише наприкінці поєдинку, але Щенсни потягнув дальній удар. Був шанс у Бремера, який не влучив у ворота. У підсумку, гол Кіна став єдиним. 1:0 – Ювентус здобув третю поспіль перемогу і набрав 44 очки. Туринці посідають 7 місце, але відстають від третього Інтера тільки на 6 балів. Верона і далі в зоні вильоту – 18 місце, 19 пунктів.