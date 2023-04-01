"Старая синьора" даже после лишения 15-ти очков сохраняет шансы на путевку в Лигу чемпионов. Конкуренты Ювентуса, мягко говоря, не впечатляют – тот же Интер, который идет третьим, сегодня потерпел уже четвертое поражение в последних 5-ти турах. Соответственно, в случае победы над Вероной, находящейся в зоне вылета, "бьянконери" приближались к топ-4 на вполне достижимое расстояние.

Интер на собственном поле сенсационно уступил Фиорентине и упустил шанс подняться на второе место Серии А

Лучший момент на старте матча был у Вероны. Депаоли с лета замыкал подачу Лазаньи – Щесны уже был не у дел, но мяч разминулся с дальней стойкой. Туринцы больше владели мячом в первые минуты, однако реальных моментов не создавали. Верона в контратаках выглядела даже поинтереснее. Лучший эпизод у Юве – когда на трибунах показали Алессандро Дель Пьеро. Легенда "Старой синьоры" получил овации от тифози. Символично, что это случилось как раз перед штрафным, который успешно запорол Куадрадо. Алекс в свое время бил куда лучше. Эх, были же времена...

il coro per alessandro del piero durante la punizione, molto debole ?? pic.twitter.com/BDdB9EEaHs — V ι (@vvndrxlst) April 1, 2023

На 37-й минуте Юве заработал еще один штрафной. Снова показали Дель Пьеро, но на этот раз после розыгрыша стандарта пробил Данило – рикошет и стойка. Это был последний острый момент в первые 45 минут. Даже 44:58 – именно в это время раздался свисток на перерыв.

Во втором тайме подопечные Аллегри таки забили. На 55-й минуте отличился Мойзе Кин, отбывший дисквалификацию после скандального удаления в матче с Ромой. Нападающий получил мяч в штрафной и вторым касанием пробил мимо Монтипо. Вскоре Кин получил предупреждение и снова будет дисквалифицирован – следующий топ-матч против Лацио Мойзе пропустит уже из-за перебора желтых.

Верона напомнила о себе только в конце поединка, но Щенсны потянул дальний удар. Был шанс у Бремера, не попавшего в ворота. В итоге, гол Кина стал единственным. 1:0 – Ювентус одержал третью подряд победу и набрал 44 очка. Туринцы занимают 7 место, но отстают от третьего Интера только на 6 баллов. Верона и дальше в зоне вылета – 18 место, 19 пунктов.