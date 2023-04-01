У суботу у 28-му турі чемпіонату Італії відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Італія, Серія А, 28-й тур

Кремонезе – Аталанта – 1:3

Голи: Чофані, 55 – де Рон, 44, Бога, 73, Лукман, 90+3

Інтер – Фіорентина – 0:1

Гол: Бонавентура, 53

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У першому матчі дня Кремонезе приймав Аталанту. Найгіршій команді Серії А кров з носа потрібні були очки, аби почати вибиратись з підвалин турнірної таблиці. В свою чергу бергамаски розглядали цей поєдинок як хорошу можливіть поповнити очковий запас. Перший тайм минув у непростій боротьбі і лише перед перервою де Рон зумів вивести Аталанту вперед.

Після відпочинку господарі зуміли зрівняти – м'яч влучив у руку Толої і Чофані з пенальті розвів по кутах кіпера і м'яч. В середині другої сорокап'ятихвилинки Аталанта вдруге вийшла вперед: простріл від Хьойлунда після проходу правим флангом майстерно замкнув Бога. Карнасеккі у падінні тягнувся до м'яча, але... Бергамаски могли завершувати поєдинок з хокейним рахунком, однак обмежились ще одним голом у доданий час від Лукмана. Перемога принесла Аталанті 48 очок і підняла на п'яту сходинку в турнірній таблиці Серії А, Кремонезе з 13 пунктами останній.

Продовжує дивувати Фіорентина. Підопічні Вінченцо Італьяно на виїзді несподівано здолали Інтер і здобули вже п'яту перемогу поспіль. Долю матчу вирішив єдиний гол, забитий по перерві Бонавентурою. Сімоне Індзагі не вдалось переломити хід поєдинку замінами – вихід Джеко і Мартінеса не вплинув на результат, а Лукаку традиційно мазав.

Як наслідок, поразка залишила Інтер на третій сходинці і віддалила "нерадзуррі" від Лаціо вже на два очки ("орли" проведуть свій поєдинок завтра і можуть збільшити відрив). "Фіалки", натомість, набрали 40 пунктів і піднялись на восьму сходинку.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІТАЛІЇ