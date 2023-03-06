Рома виявилась сильнішою за Ювентус у поєдинку 25-го туру Серії А. Дивіться відео гола та огляд матчу з курйозним вилученням на "Футбол 24".

У першому таймі команди створили аж один небезпечний момент – після удару головою Рабйо м'яч влучив у стійку. По перерві Рома відкрила рахунок у грі. Манчіні пробив здалеку та був точним, а Щенсни – безсилим.

Рома обіграла Ювентус на Стадіо Олімпіко – перемогу приніс гарматний удар Манчіні, вилучення за 40 секунд

Ювентус великими силами пішов вперед, але Мойзе Кін підставив команду, побачивши червону картку вже через 40 секунд після виходу на поле. Таким чином, Рома набрала 47 очок та піднялась на четверте місце, а Ювентус з 35 пунктами наразі восьмий.