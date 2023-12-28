Ювентус шукає підсилення півзахисту через те, що Ніколо Фаджіолі та Поль Погба не допоможуть команді протягом тривалого часу. Саме через це туринці хочуть підписати Хьойберга, повідомляє Calciomercato.

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Раніше зазначалось, що "Стара синьйора" хоче підписати Калвіна Філліпса. Втім, видання повідомляє, що Массіміліано Аллегрі вважає англійця схожим за стилем на Мануеля Локателлі. Після відмови Атлетіко у трансфері Родріго де Пауля саме Хьойберг став головним пріоритетом.

У поточному сезоні данець провів 18 матчів за "шпор", проте не відзначався результативними діями. Transfermarkt оцінює Хьойберга в 28 млн євро.

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