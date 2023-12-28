Ювентус ищет усиление полузащиты из-за того, что Николо Фаджиоли и Поль Погба не помогут команде в течение длительного времени. Именно поэтому туринцы хотят подписать Хёйберга, сообщает Calciomercato.

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Ранее отмечалось, что "Старая синьора" хочет подписать Калвина Филлипса. Впрочем, издание сообщает, что Массимилиано Аллегри считает англичанина похожим по стилю на Мануэля Локателли. После отказа Атлетико в трансфере Родриго де Пауля именно Хёйберг стал главным приоритетом.

В текущем сезоне датчанин провел 18 матчей за "шпор", однако не отличался результативными действиями. Transfermarkt оценивает Хёйберга в 28 млн евро.

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