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Ювентус націлився на лідера Аталанти – Маліновський та Ко ризикують втратити найкращого бомбардира

13:24 - Читать на русском
Ювентус націлився на лідера Аталанти – Маліновський та Ко ризикують втратити найкращого бомбардира
Маліновський, Пашаліч та Сапата / ФК Аталанта

Нападник бергамасків Дуван Сапата потрапив на радари туринського Ювентуса.

Спортивний директор"Старої синьйори" Фабіо Паратічі веде перемовини з Аталантою щодо трансферу 29-річного колумбійця. Ювентус готовий викласти за Сапату 30 млн євро та включити в угоду голкіпера Маттію Періна, який на правах оренди виступає за Дженоа, інформує Football Italia.

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У Турині Дуван може стати заміною Гонсало Ігуаїну, який, найімовірніше, покине клуб. Цікаво, що Мауріціо Саррі вже тренував Сапату в Наполі. Щоправда, тоді нападник не міг похизуватися такою результативністю, як у складі Аталанти. Втім, не факт, що сам Саррі залишиться в Юве на наступний сезон, адже туринці вже підшукали кандидата на заміну алленаторе.

У поточному сезоні Сапата є найкращим бомбардиром Аталанти в Серії А. В активі колумбійця 17 голів (стільки ж у Мурієля, але той 6 м'ячів забив з пенальті) та 6 асистів. Контракт нападника розрахований до 30 червня 2023 року.

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