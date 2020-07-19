Ювентус націлився на лідера Аталанти – Маліновський та Ко ризикують втратити найкращого бомбардира

Нападник бергамасків Дуван Сапата потрапив на радари туринського Ювентуса.

Спортивний директор"Старої синьйори" Фабіо Паратічі веде перемовини з Аталантою щодо трансферу 29-річного колумбійця. Ювентус готовий викласти за Сапату 30 млн євро та включити в угоду голкіпера Маттію Періна, який на правах оренди виступає за Дженоа, інформує Football Italia.

Ювентус ризикує втратити Роналду через нового тренера – Саррі висить на волосині, а легенда туринців може стати катом

У Турині Дуван може стати заміною Гонсало Ігуаїну, який, найімовірніше, покине клуб. Цікаво, що Мауріціо Саррі вже тренував Сапату в Наполі. Щоправда, тоді нападник не міг похизуватися такою результативністю, як у складі Аталанти. Втім, не факт, що сам Саррі залишиться в Юве на наступний сезон, адже туринці вже підшукали кандидата на заміну алленаторе.

У поточному сезоні Сапата є найкращим бомбардиром Аталанти в Серії А. В активі колумбійця 17 голів (стільки ж у Мурієля, але той 6 м'ячів забив з пенальті) та 6 асистів. Контракт нападника розрахований до 30 червня 2023 року.

Верона – Аталанта: Маліновський награв на провал, Гасперіні бив учень, а екс-зірка Динамо перевершив українця