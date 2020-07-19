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Ювентус нацелился на лидера Аталанты – Малиновский и Ко рискуют потерять лучшего бомбардира

19 июля 13:24 - Читати українською
Ювентус нацелился на лидера Аталанты – Малиновский и Ко рискуют потерять лучшего бомбардира
Малиновский, Пашалич и Сапата / ФК Аталанта

Нападающий бергамасков Дуван Сапата попал на радары туринского Ювентуса.

Спортивный директор "Старой синьоры" Фабио Паратичи ведет переговоры с Аталантой о трансфере 29-летнего колумбийца. Ювентус готов выложить за Сапату 30 млн евро и включить в соглашение голкипера Маттию Перина, который на правах аренды выступает за Дженоа, информирует Football Italia.

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В Турине Дуван может стать заменой Гонсало Игуаину, который, скорее всего, покинет клуб. Интересно, что Маурицио Сарри уже тренировал Сапату в Наполи. Правда, тогда нападающий не мог похвастаться такой результативностью, как в составе Аталанты. Впрочем, не факт, что сам Сарри останется в Юве на следующий сезон, ведь туринцы уже подыскали кандидата на замену алленаторе.

В текущем сезоне Сапата является лучшим бомбардиром Аталанты в Серии А. В активе колумбийца 17 голов (столько же у Муриэля, но тот 6 мячей забил с пенальти) и 6 ассистов. Контракт нападающего рассчитан до 30 июня 2023 года.

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