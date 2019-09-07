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Ювентус націлився на 5 вільних агентів з АПЛ

10:12 483 Читать на русском
Ювентус націлився на 5 вільних агентів з АПЛ
Крістіан Еріксен / ФК Тоттенхем

Ювентус прагне суттєво підсилитись наступного літа гравцями з АПЛ.

Крістіан Еріксен та Тобі Алдервейрелд наступного літа можуть стати вільними агентами. Як повідомляє Daily Mail, на обидвох футболістів націлився туринський Ювентус.

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Окрім цього, за інформацією La Gazzetta dello Sport, туринці приглядаються до Давіда Де Хеа, Еріка Байлі та Неманью Матіча, контракт яких з Манчестер Юнайтед завершується також наступного літа.

Нагадаємо, Ювентус прославився своїм вмінням підписувати найкращих вільних агентів. Останніми трансферами стали Аарон Ремзі та Адріен Рабйо.

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