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Саррі незадоволений роботою спортивного директора Ювентуса Паратічі

09:26 473 Читать на русском
Саррі незадоволений роботою спортивного директора Ювентуса Паратічі
Мауріціо Саррі / Фото: Rui Vieira

На думку наставника туринців, влітку клубу варто було продати кілька гравців.

Наставник Ювентуса Мауріціо Саррі незадоволений роботою спортивного директора клубу Фабіо Паратічі, повідомляє Corriere dello Sport.

Тренер вважає, що у літнє трансферне вікно клубу треба було більш активно працювати над продажем тих гравців, які не входять у його плани. Саррі зіткнувся з невдоволенням деяких футболістів у роздягальні, що заважає йому повністю сконцентруватися на своїх прямих обов'язках.

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Найбільше невдоволення своїм становищем у команді висловлюють півзахисник Емре Джан і нападник Маріо Манджукіч. Обидва гравці не потрапили у заявку клубу на Лігу чемпіонів, більше того, туринці мають намір продати їх взимку.

Мауріціо Саррі очолив Ювентус влітку – під його керівництвом туринці з двох перемог стартували у Серії А. Свій наступний матч Ювентус проведе 14 вересня проти Фіорентини.

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Італія Емре Джан Емре Джан Фіорентина Фіорентина Ювентус Ювентус Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Маріо Манджукіч Маріо Манджукіч
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