Ювентус – Наполі: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок Італії
22:00 - Читать на русском
В рамках поєдинку за Суперкубок Італії туринський Ювентус зустрінеться з Наполі. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч за Суперкубок Італії Ювентус – Наполі розпочався о 22:00 за київським часом. Текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
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Стартові склади
Ювентус:
Наполі:
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