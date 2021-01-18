Вісімнадцятий тур Серії А подарував відразу два топ-матчі – Римське та Італійське дербі. Подивитися було на що, хоча обидва матчі й мали спільну нотку розчарування. У обох випадках одна з команд не витримала конкуренції. Лаціо за всіма статтями переграв Рому, а Інтер не менш упевнено розібрався з Ювентусом.

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На фоні футбольної зрілості господарів "Стара синьйора" виглядала недосвідченою дівчинкою. Чинні чемпіони Італії мають чудовий кадровий потенціал, але за рівнем командної гри на даному етапі явно поступаються Інтеру.

Одною з найцікавіших родзинок Derby d’Italia було протистояння Вчителя та Учня. Молодий спеціаліст Андреа Пірло, якому з початку сезону видають занадто багато авансів, поки що підкріплених лише повагою до нього, як до футболіста, протистояв досвідченому алленаторе – Антоніо Конте. Пірло не приховує, що саме Конте надихнув його на тренерську діяльність. Звичайно, це додавало інтересу їхньому першому очному протистоянню.

До речі, три важливі фігури Інтера раніше перебували у стосунках зі "Старою синьйорою". Крім Конте, який віддав більшу частину свого життя Ювентусу, Інтером зараз керує колишній генеральний директор Юве – Беппе Маротта, а одним із основних гравців є Артуро Відаль, який колись навіть сказав, що у нього – чорно-біла шкіра Ювентуса.

Часи змінюються, а з ними і розклад сил. Інтер уперше за чотири роки переміг Ювентус. До цього, у семи останніх зустрічах у рамках Серії А два матчі завершилися унічию, а у п'яти випадках перемагали туринці.

Стартовий склад господарів поля був достатньо прогнозованим. Конте не міг розраховувати лише на Д'Амброзіо та Весіно, але всі ключові бійці перебували у строю. У Ювентуса кадрові проблеми значно суттєвіші – Дибала травмований, а Куадрадо, Алекс Сандро та Де Лігт – на карантині. Щодо тактичних формацій, Конте зіграв по своїй незмінній схемі – 3-5-2. Пірло також покладався на власну базову структуру – гібрид 3-5-2/4-4-2.

Інтер – Ювентус – 2:0 (1:0)

Голи: Відаль, 13, Барелла, 52

Інтер: Хандановіч, Шкріняр, Де Врей, Бастоні, Хакімі, Брозовіч, Відаль (Гальярдіні, 72), Барелла, Янг (Дарміан, 77), Лукаку, Мартінес (А. Санчес, 86)

Ювентус: Щенсни, Даніло, Бонуччі, К'єлліні, К'єза, Бентанкур, Рабйо (Маккені, 58), Фработта (Бернардескі, 58), Ремзі (Кулусевскі, 58), Мората, Роналду

Попередження: Янг, 60, Барелла, 67 – Бонуччі, 36, Мората, 62

Багато статистичних ресурсів відображають тактичну побудову команди Пірло, як 4-4-2. Спеціалісти та оглядачі відзначають регулярні експерименти головного тренера Ювентуса. Насправді, туринці майже завжди використовують гібридну схему, яка в залежності від фази гри трансформується з 4-4-2 на 3-4-1-2 та навпаки. Цей матч не був винятком. Коли Ювентус перебував з м'ячем, Ремзі зміщувався у центр, а його зону на фланзі заповнював Фработта. Автоматично Юве переходив на гру у три захисники, з Ремзі під нападниками (номінально).

На цій схемі зображено, як Ювентус при переході у позиційну оборону повертався до структури 4-4-2. Схематично все дуже просто.

Інтер у фазі гри без м'яча стандартно для своєї структури перебудовувався на формацію 5-3-2. Латералі Янг і Хакімі сідали у лінію захисту.

Потрібно відзначити, що у другому таймі Конте проводив заміни за позиціями. Замість Відаля, Янга і Мартінеса почергово виходили Гальярдіні, Дарміан і Санчес відповідно. Головного тренера Інтера абсолютно влаштовував хід гри. "Нерадзуррі" практично увесь матч контролювали ситуацію на полі і система гри не потребувала кардинальних змін. Пірло, навпаки, потрібно було рятувати гру, у якій Юве практично не мав шансів на позитивний для себе результат.

Після того, як рахунок став 2:0 на користь Інтера, Пірло вже не було що втрачати і він вдався до потрійної заміни. Замість Рабйо, Фработти і Ремзі на поле вийшли Кулусевскі, Маккені та Бернардескі. Хто і на яку позицію заступив, можна побачити на схемі вище. К'єза перейшов на лівий фланг, а Бернардескі взагалі номінально зайняв позицію флангового захисника. Корективи Пірло ні до чого не призвели. Контроль м'яча був неефективним і практично не призводив до небезпечних моментів біля воріт Хандановіча. Так, звичайно, був один суперсейв від словенця у другому таймі, але системного покращення гри не відбулося. Гості відчували великі труднощі у перехідних фазах гри. Вони нічого не могли протиставити швидким атакам Інтера.

Команда Конте багато била по воротах з-за меж штрафного. До речі, найбільшу кількість ударів мають центральні півзахисники Інтера Брозовіч та Відаль – по 4.

Навіть у плані володіння м'ячем Інтер також не поступився поки що чинним чемпіонам Італії. На тепловій мапі чудово видно, як активно Ювентус намагався розвивати свої атаки через правий фланг. Саме у ближній півпростір до цієї вертикальної зони часто зміщувалися форварди. У створенні перевантаження також брав участь Рабйо.

Інтер – навпаки. Більш активним виявився на своєму правому фланзі, але взагалі дії господарів були більш збалансованими. Щодо горизонтальних зон, то, як і у Римському дербі, впевнено перемогла команда, яка значно менше володіла м'ячем на третині поля суперника. Цих 22% Інтера могло цілком вистачити і на чотири чи навіть п'ять голів. Від розгромної поразки Ювентус врятувала лише не найкраща реалізація моментів суперника.

Інтер – Ювентус – 2:0 – відео голів та огляд матчу

На мій погляд, найкращим ігровим відрізком Ювентуса були перші 10 хвилин матчу. Гості навіть забили гол (Роналду), але з офсайду. Інтер відповів миттєво і більш ефективно. Після голу Відаля міланці міцно тримали гру, а Ювентус часто мав навіть безпорадний вигляд.

Лаутаро і Лукаку зіграли на своєму рівні, але, безумовно, найкращими гравцями матчу були півзахисники Інтера – Барелла, Відаль і Брозовіч.

Після матчу Андреа Пірло був категоричним, але, мабуть, йому не завадило б ще зосередити увагу і на своїй відповідальності за найгіршу гру команди останніх років. "Команда просто не вийшла на поле, – заявив Пірло. – Ми були боязкими, боялися атакувальної гри Інтера, тому подумки зосередилися тільки на обороні, дозволивши Інтеру захопити ініціативу. Це погана поразка. Гірше зіграти було неможливо".

Антоніо Конте був задоволений виконанням командою плану на гру, але відзначив, що Юве залишається найсильнішим клубом Італії. "Щоб перемогти таку команду, як Ювентус, яка є орієнтиром для всіх італійських клубів, потрібно показати відмінну гру, – сказав після матчу Конте. – Інтер це зробив. Ми чудово підготувалися, і приємно бачити, що ми правильно вирахували слабкі місця Ювентуса. Хлопці ідеально дотримувалися плану, і я дуже радий за них, тому що такі матчі повинні надавати впевненості і розуміння, що ти на правильному шляху.

Ми вже бачили плоди цієї роботи в минулому сезоні і продовжуємо бачити в цьому. Я, як і раніше, вважаю, що Ювентус вище не тільки Інтера, а й усіх інших клубів, але ми старанно працюємо, щоб зменшити цей розрив".

Думаю, Конте занадто делікатно оцінює потенціал нинішнього Ювентуса. У матчі з Інтером було відчуття, що туринська команда зірок узагалі була без головного тренера. Юве Пірло значно гірший навіть за зразок Саррі, а спроби перебудувати чемпіонів на команду зі своєї дипломної роботи у Коверчано виглядають непереконливо, а іноді навіть наївно.

За великим рахунком, Італійське дербі не вдалося. Юве не відповідав високим стандартам цього матчу. Якщо Пірло не зробить висновків і не покращить якість гри Ювентуса, йому буде складно утримати шлюб зі "Старою синьйорою" навіть до кінця нинішнього сезону. Щодо Інтера, то команда Конте вкотре продемонструвала свій високий потенціал, але для Скудетто потрібна стабільність. Інтер повинен набирати очки там, де зобов'язаний це робити.

Сергій Костенюк, спеціально для Футбол 24

Інтер впевнено переміг Ювентус: фіаско Андреа Пірло, передчасність розмов про Скудетто, блискучий матч Відаля та Барелли