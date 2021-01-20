Ювентус – Наполи: онлайн-трансляция матча за Суперкубок Италии
22:00 - Читати українською
В рамках поединка за Суперкубок Италии туринский Ювентус встретится с Наполи. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч за Суперкубок Италии Ювентус – Наполи начался в 22:00 по киевскому времени.Текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
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Стартовые составы
Ювентус:
Наполи:
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