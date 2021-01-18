"Матч вийшов хорошим, і мені дуже сподобався гол у виконанні Барелли. Гарна перемога для Інтера, а що стосується Ювентуса – всяке буває. Навіть у туринців бувають погані матчі.

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Навіть якщо ти, як Пірло, грав на найвищому рівні, цілком природньо на початку тренерської кар'єри зустрітись з якимись труднощами. Тренувати – зовсім інша справа.

Але поступово ти вчишся і стаєш кращим. Це цілком нормально, навіть якщо тобі пощастило почати тренерську кар'єру на найвищому рівні", – цитує Манчіні Football Italia.

Після 17-ти турів Серії А Юве залишається на 5-й сходинці, Інтер – другий.

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