Манчіні заступився за Пірло після фіаско Ювентуса у матчі з Інтером
Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні поділився враженнями від двобою Інтера та Ювентуса (2:0).
"Матч вийшов хорошим, і мені дуже сподобався гол у виконанні Барелли. Гарна перемога для Інтера, а що стосується Ювентуса – всяке буває. Навіть у туринців бувають погані матчі.
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Навіть якщо ти, як Пірло, грав на найвищому рівні, цілком природньо на початку тренерської кар'єри зустрітись з якимись труднощами. Тренувати – зовсім інша справа.
Але поступово ти вчишся і стаєш кращим. Це цілком нормально, навіть якщо тобі пощастило почати тренерську кар'єру на найвищому рівні", – цитує Манчіні Football Italia.
Після 17-ти турів Серії А Юве залишається на 5-й сходинці, Інтер – другий.
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