Ювентус на останніх хвилинах вирвав перемогу над Наполі у матчі з сімома голами та феєричним камбеком

В рамках матчу 2-го туру Серії А Наполі зазнав драматичної поразки від Ювентуса (4:3).

Ювентус зі стартовим свистком захопив ініціативу й став проводити атаки із логічним завершенням. Перша з них сталася на 4-й хвилині, коли Роналду на швидкості прорвався лівим флангом та потужно пробив з-під Кулібалі – Мерет парирував. Сенегальський центрбек Наполі взагалі був найбільш помітним футболістом гостей у цей період, вибивши кілька кросів та у красивому підкаті зупинивши прорив Де Шільйо по флангу. Наполі не виглядав розгублено, але чекав на помилки суперника.

Шанс відзначитись неаполітанці отримали на 14-й хвилині: Інсіньє розвернувся у штрафному й викотив передачу на Аллана, а той з лінії напівкола вистрілив у правий нижній кут – Щенсни встиг скластися й парирувати. Одразу після цього гості заробили стандарт, який розіграли низом і завершили потужним ударом з дистанції прямо в обличчя Бонуччі. Так і стартувала гольова контратака Юве: Дуглас Коста підхопив відскок і втік у контратаку 3-в-1, хитнув захисника на лівому краї та викотив передачу в центр під удар Даніло. Той вийшов на заміну всього хвилину тому, тож бразилець забив дебютним дотиком – 1:0.

Не встиг Наполі оговтатись від першого голу, як на 19-й стався другий. Позиційна атака туринців завершилась передачею Матюйді з лівого краю штрафного в центр на Ігуаїна, а Гонсало, красиво обігравши Кулібалі, пробив у дальню дев'ятку – 2:0!

Наполі не відійшов від шоку до самої перерви, так і не створивши жодного небезпечного моменту. Ювентус же мав прекрасний шанс влаштувати розгром вже у першому таймі: так, на 30-й хвилині швидка контратака завершилась пасом під удар Хедірі, який опинився прямо перед голкіпером і вистрілив метрів з 11-ти – Мерет парирував! На 33-й же Самі пробив з дальньої дистанції, влучивши точно у поперечку! Втім, поступово підопічні Мауріціо Саррі збавили темп, навіть віддавши м'яч супернику. Зрештою, перший тайм добіг кінця при рахунку 2:0 на користь туринців.

По перерві Карло Анчелотті кинув у бій Руя та новачка Лосано, і Наполі прогнозовано пішов уперед. Вже на 52-й хвилині це могло завершитися голм: Аллан обікрав Матюйді в центрі поля та віддав передачу під удар Мертенсу, а той потужно пробив у дальній кут – м'яч розминувся з каркасом воріт на лічені сантиметри! Ювентус огризнувся на 54-й пострілом Матюйді з лінії карного майданчика під праву стійку, однак Мертенс на 56-й відповів ударом з краю штрафного під поперечину – в обох випадках блискуче зіграли голкіпери.

Поступового атакувальний запал Наполі впав. Ювентусу вдалося збити темп і вирівняти гру, а на 62-й хвилині туринці ще й забили третій гол – це Роналду ударом в лівий нижній кут замкнув прострільну передачу Дугласа Кости. Здавалося, що інтрига в матчі закрита, однак всього за чотири хвилини Наполі відквитав один гол зусиллями Маноласа, який пробив головою після навісу зі штрафного – 3:1!

На обличчі Костаса особливої радості від гола не було, а трибуни Ювентус Стедіум взагалі проігнорували цей епізод. У камбек гостей мало хто вірив, але на 69-й хвилині партенопейці забили другий м'яч – це Лосано замкнув простріл Зелінскі. Такий розвиток подій вже не влаштовував туринців, а особливо Дугласа Косту. На 71-й хвилині він спробував відновити гандикап у два м'ячі, наважившись на удар метрів з 35-ти – поперечина врятувала Наполі! Втім, неаполітанці тут же відповіли атакою з дальнім пострілом Руїса, який Щенсни парирував перед собою; Лосано міг добити, але трішки не встиг.

На 70-х хвилинах гра серйозно пригальмувала, чому сприяли часті паузи на заміни та купа дрібних фолів. Один з них призвів до стандарту на 80-й, а також до третього голу у ворота Ювентуса. Все вийшло максимально просто: неаполітанці заробили штрафний, Кальєхон виконав подачу з нього, а Ді Лоренцо замкнув ударом головою з кількох метрів – 3:3! І знову забив літній новачок!

Здавалося, що ендшпіль поєдинку подарує справжню зарубу за очки, однак фізичних та моральних сил командам після такого побоїща забракло. Втім, Ювентус виглядав гостріше: у туринців можна згадати кілька небезпечних підходів до штрафного, неточний удар Дибали з гострого кута та потужний постріл Дугласа Кости метрів з 15-ти вище воріт. Здавалося, що матч завершиться бойовою нічиєю, але на 90+3-й хвилині туринці несподівано вирвали перемогу. Її подарував Кулібалі, який зрізав подачу зі штрафного у власні ворота – 4:3!

Фінальний свисток зафіксував драматичну перемогу Ювентуса, якому вдалося набрати шість очок. Туринці очолили турнірну таблицю, в той час як Наполі, маючи в активі лише 3 залікових бали, опустився на восьму сходинку.