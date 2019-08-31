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Ювентус на останніх хвилинах вирвав перемогу над Наполі у матчі з сімома голами та феєричним камбеком

31 серпня 23:44 1720 Читать на русском
Ювентус на останніх хвилинах вирвав перемогу над Наполі у матчі з сімома голами та феєричним камбеком
Ювентус – Наполі – 4:3

В рамках матчу 2-го туру Серії А Наполі зазнав драматичної поразки від Ювентуса (4:3).

16’ Даніло
19’ Гонсало Ігуаїн
62’ Кріштіану Роналду
90+2’ Каліду Кулібалі
 
Костас Манолас 66’
Ірвінг Лосано 68’
Джованні Ді Лоренцо 81’
16’ Даніло
19’ Гонсало Ігуаїн
62’ Кріштіану Роналду
66’ Костас Манолас
68’ Ірвінг Лосано
81’ Джованні Ді Лоренцо
90+2’ Каліду Кулібалі

Ювентус зі стартовим свистком захопив ініціативу й став проводити атаки із логічним завершенням. Перша з них сталася на 4-й хвилині, коли Роналду на швидкості прорвався лівим флангом та потужно пробив з-під Кулібалі – Мерет парирував. Сенегальський центрбек Наполі взагалі був найбільш помітним футболістом гостей у цей період, вибивши кілька кросів та у красивому підкаті зупинивши прорив Де Шільйо по флангу. Наполі не виглядав розгублено, але чекав на помилки суперника.

Шанс відзначитись неаполітанці отримали на 14-й хвилині: Інсіньє розвернувся у штрафному й викотив передачу на Аллана, а той з лінії напівкола вистрілив у правий нижній кут – Щенсни встиг скластися й парирувати. Одразу після цього гості заробили стандарт, який розіграли низом і завершили потужним ударом з дистанції прямо в обличчя Бонуччі. Так і стартувала гольова контратака Юве: Дуглас Коста підхопив відскок і втік у контратаку 3-в-1, хитнув захисника на лівому краї та викотив передачу в центр під удар Даніло. Той вийшов на заміну всього хвилину тому, тож бразилець забив дебютним дотиком – 1:0.

Не встиг Наполі оговтатись від першого голу, як на 19-й стався другий. Позиційна атака туринців завершилась передачею Матюйді з лівого краю штрафного в центр на Ігуаїна, а Гонсало, красиво обігравши Кулібалі, пробив у дальню дев'ятку – 2:0!

Наполі не відійшов від шоку до самої перерви, так і не створивши жодного небезпечного моменту. Ювентус же мав прекрасний шанс влаштувати розгром вже у першому таймі: так, на 30-й хвилині швидка контратака завершилась пасом під удар Хедірі, який опинився прямо перед голкіпером і вистрілив метрів з 11-ти – Мерет парирував! На 33-й же Самі пробив з дальньої дистанції, влучивши точно у поперечку! Втім, поступово підопічні Мауріціо Саррі збавили темп, навіть віддавши м'яч супернику. Зрештою, перший тайм добіг кінця при рахунку 2:0 на користь туринців.

По перерві Карло Анчелотті кинув у бій Руя та новачка Лосано, і Наполі прогнозовано пішов уперед. Вже на 52-й хвилині це могло завершитися голм: Аллан обікрав Матюйді в центрі поля та віддав передачу під удар Мертенсу, а той потужно пробив у дальній кут – м'яч розминувся з каркасом воріт на лічені сантиметри! Ювентус огризнувся на 54-й пострілом Матюйді з лінії карного майданчика під праву стійку, однак Мертенс на 56-й відповів ударом з краю штрафного під поперечину – в обох випадках блискуче зіграли голкіпери.

Поступового атакувальний запал Наполі впав. Ювентусу вдалося збити темп і вирівняти гру, а на 62-й хвилині туринці ще й забили третій гол – це Роналду ударом в лівий нижній кут замкнув прострільну передачу Дугласа Кости. Здавалося, що інтрига в матчі закрита, однак всього за чотири хвилини Наполі відквитав один гол зусиллями Маноласа, який пробив головою після навісу зі штрафного – 3:1!

На обличчі Костаса особливої радості від гола не було, а трибуни Ювентус Стедіум взагалі проігнорували цей епізод. У камбек гостей мало хто вірив, але на 69-й хвилині партенопейці забили другий м'яч – це Лосано замкнув простріл Зелінскі. Такий розвиток подій вже не влаштовував туринців, а особливо Дугласа Косту. На 71-й хвилині він спробував відновити гандикап у два м'ячі, наважившись на удар метрів з 35-ти – поперечина врятувала Наполі! Втім, неаполітанці тут же відповіли атакою з дальнім пострілом Руїса, який Щенсни парирував перед собою; Лосано міг добити, але трішки не встиг.

На 70-х хвилинах гра серйозно пригальмувала, чому сприяли часті паузи на заміни та купа дрібних фолів. Один з них призвів до стандарту на 80-й, а також до третього голу у ворота Ювентуса. Все вийшло максимально просто: неаполітанці заробили штрафний, Кальєхон виконав подачу з нього, а Ді Лоренцо замкнув ударом головою з кількох метрів – 3:3! І знову забив літній новачок!

Здавалося, що ендшпіль поєдинку подарує справжню зарубу за очки, однак фізичних та моральних сил командам після такого побоїща забракло. Втім, Ювентус виглядав гостріше: у туринців можна згадати кілька небезпечних підходів до штрафного, неточний удар Дибали з гострого кута та потужний постріл Дугласа Кости метрів з 15-ти вище воріт. Здавалося, що матч завершиться бойовою нічиєю, але на 90+3-й хвилині туринці несподівано вирвали перемогу. Її подарував Кулібалі, який зрізав подачу зі штрафного у власні ворота – 4:3!

Фінальний свисток зафіксував драматичну перемогу Ювентуса, якому вдалося набрати шість очок. Туринці очолили турнірну таблицю, в той час як Наполі, маючи в активі лише 3 залікових бали, опустився на восьму сходинку.

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Італія Ювентус Ювентус Наполі Наполі Ювентус - Наполі
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